Тегеран, , 07:38 — REGNUM 30 апреля государственное информационное агентство Китая заявило, что успех переговоров по СВПД в Вене строго зависит от отмены всех односторонних и незаконных санкций, введенных Соединенными Штатами против Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Переговоры о том, чтобы заставить Соединенные Штаты и Иран возобновить соблюдение исторической иранской ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), проходят на протяжении последних четырёх недель», — отмечает агентство «Синьхуа».

Согласно сообщению, Вашингтон, если он искренен в своем намерении вернуться к сделке, должен действовать первым, учитывая своё решение в одностороннем порядке выйти из СВПД и после этого оказать максимальное давление на Иран, спровоцировав тем самым текущий кризис.

Администрация США при бывшем президенте Дональде Трампе вышла из СВПД в мае 2018 года и в одностороннем порядке вновь ввела санкции в отношении Ирана. В ответ на действия Вашингтона власти Исламской Республики поэтапно прекратили выполнение ряда своих обязательств по СВПД с мая 2019 года.