Тегеран, , 07:42 — REGNUM 30 апреля технический заместитель главы таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) объявил о прибытии 7-го груза вакцины российского производства «Спутник-V» в иранскую столицу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мехрдад Джамаль Арунаги указал на выполнение таможенных формальностей при разгрузке партии вакцины «Спутник-V» в Иране и заявил, что в Исламскую Республику Иран из Российской Федерации было ввезено еще 100 000 доз вакцины «Спутник-V».

"7-я партия вакцины российского производства «Спутник-V», насчитывающая 100 000 доз, была импортирована в Иран 29 апреля», — вновь подтвердил он. «По состоянию на сегодняшний день в страну было ввезено 720 000 доз российской вакцины», — отметил заместитель руководителя IRICA.

Ранее министерство здравоохранения Ирана объявило, что за последние сутки 407 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 71 758.