Тегеран, , 08:19 — REGNUM 30 апреля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал переговоры по возрождению СВПД в Вене конструктивными и позитивными. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он отметил, что иранская переговорная команда пытается продвигаться вперед в рамках, определенных высокопоставленными должностными лицами в Иране и Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи.

Ваези подчеркнул, что у экономики Ирана наступит белая полоса в будущем, как только санкции США будут сняты.

Чиновник также заявил, что визит министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в страны региона соответствовал точке зрения Ирана, который считает

расширение связей с соседними государствами стратегической целью и приветствует диалог с соседями.

Подчеркнув, что поездка Зарифа принесла положительные результаты, Ваези сообщил, что Иран всегда выражал готовность провести переговоры и расширить взаимодействие с Саудовской Аравией для ослабления напряженности и укрепления сотрудничества.

Далее он пояснил, что укрепление связей между Ираном и Саудовской Аравией отвечает интересам региона.