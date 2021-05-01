Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Сенаторы США от Демократической партии предложили ввести санкции против Турции за нарушения прав человека, сообщает пресс-служба одного из авторов законопроекта Эдварда Марки.

По его словам, соответствующий законопроект разработан для оказания давления на Турцию в случае нарушения прав человека. Ограничения должны затрагивать высшие должностные лица Турции, признанные ответственными за политическое преследование оппонентов, а также за нарушения международного права.

Согласно законопроекту, Госдеп США должен оказывать помощь турецким общественным организациям, которые борются за освобождение политзаключенных и демократию. При этом для введения санкций против Турции будет использоваться так называемый «закон Магнитского».

Отмечается, что это уже третья попытка демократов продвинуть соответствующий законопроект. Предыдущие две попытки — в 2017 и 2019 году — оказались неудачными, так как большинство мест в Сенате США оставалось за представителями Республиканской партии.