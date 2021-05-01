Тегеран, , 09:18 — REGNUM Иранский спортсмен по тхэквондо Эхсан Седакат завоевал бронзовую медаль на открытом чемпионате мира по тхэквондо 2021 года, который проходил онлайн в Южной Корее. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 апреля.

Являясь учеником Акбара Форузана, который принес много успехов национальной сборной Ирана по тхэквондо, Седакат сумел занять третье место в соревнованиях в категории пумсе.

Соревнования проходили в режиме онлайн в течение одного месяца, и за первенство боролись 486 спортсменов из 49 стран.

Иранские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали в командных соревнованиях, а также три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали в категории открытого вызова.

Пумсе, буквально означающее форму, — это категория в тхэквондо, в которой спортсмены выполняют приемы боевых искусств лично либо совместно.