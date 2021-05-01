Токио, , 05:21 — REGNUM В Японии более половины граждан поддерживают внесение в конституцию поправок, позволяющих правительству вводить более жёсткие меры по борьбе с COVID-19. Об этом со ссылкой на результаты социологического опроса 1 мая сообщает агентство Кyodo.

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По его данным, за необходимость расширения полномочий правительства и ограничения частных прав высказались 57% опрошенных. По мнению большинства респондентов, в первую очередь внесение поправок в конституцию страны должно касаться режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который в существующем виде оказался недостаточно эффективен. Он несколько раз вводился властями, но не предполагал полного локдауна с жёсткими ограничениями.

Против изменения конституции и ограничения прав граждан высказались 42% респондентов. В опросе, который проводился по почте в марте и апреле, приняли участие около 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии из-за высокой заболеваемости COVID-19 на период с 25 апреля по 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации в четырёх префектурах страны, включая Токио.

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