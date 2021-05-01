Тегеран, , 08:02 — REGNUM 30 апреля представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи заявил, что въезд в страну с восточных границ для граждан Афганистана, Пакистана и других стран был запрещен из-за текущей ситуации с COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Латифи отметил, что запрет был введен для граждан Пакистана и Афганистана 28 апреля, а гражданам других стран был запрещен въезд в страну 29 апреля. По его

словам, граждане Пакистана и Афганистана обычно въезжали в Иран из пограничных пунктов Мирджаве, Римдан, Милак, Махируд и Догарун на восточных границах.

Он также подчеркнул, что из-за задержки в информировании пограничных служб о новых ограничениях, связанных с коронавирусной инфекцией, 192 человека пересекли границу Мирджаве и Римдана.

Иран принял меры предосторожности, чтобы предотвратить проникновение в страну нового индийского штамма смертельного вируса.