Москва, , 05:16 — REGNUM Получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет будут обязаны все мигранты, рассчитывающие на длительное пребывание в России. Об этом 1 мая сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене», — сообщил представитель ведомства.

В электронном документе будет содержаться текстовая и графическая информация о его владельце. Требования и процедура для его получения будут уточняться в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов, отметили в МВД.

Ранее в ведомстве сообщали, что иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории России, могут продлить временный срок пребывания в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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