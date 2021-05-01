Тегеран, , 08:03 — REGNUM 30 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран готов оказать содействие продвижению переговоров между Таджикистаном и Киргизией по пограничным спорам, а также поделиться своим юридическим и техническим опытом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

«Иран следит за новостями о столкновениях на границе между двумя братскими странами, Таджикистаном и Киргизией, которые привели к гибели и ранениям с обеих сторон», — говорится в заявлении Хатибзаде.

«Высоко оценивая срочные меры, принятые главами обеих стран для прекращения столкновений, Иран уверен, что переговоры между двумя странами приведут к мирному урегулированию пограничных споров», — отметил дипломат.

В общей сложности 13 человек погибли и еще 84 получили ранения в результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии в последние дни. Обе стороны договорились о прекращении огня, чтобы предотвратить новые жертвы.