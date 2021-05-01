Тегеран, , 08:03 — REGNUM 30 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что за последние сутки 407 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 71 758. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Согласно заявлению, за последние 24 часа было выявлено 19 272 новых случая заражения COVID-19, при этом 3 202 человека были госпитализированы. Также отмечается, что с учетом 407 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 71 758.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что 1 954 321 пациент из 2 499 077 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. Согласно полученным данным, 5398 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

В объявлении также отмечается, что в общей сложности 858 296 человек получили первую дозу вакцины COVID-19, в то время как 209 827 человек завершили процесс вакцинации, получив вторую дозу.