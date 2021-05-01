Тегеран, , 08:14 — REGNUM Персидский залив — это не просто залив по географическому охвату, заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али-Асгар Мунесан, отметив, что Персидский залив является скорее уникальным наследием всего человечества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 апреля.

Мунесан сделал эти замечания в посте на своей странице в Instagram по случаю национального иранского дня Персидского залива.

«Персидский залив — это славное и ценное наследие, которое хранило бесчисленные секреты и события древней земли Ирана в своих волнах из далекого прошлого», — подчеркнул министр.

Коснувшись давней истории Персидского залива, Мунесан заявил, что существует рукопись, датируемая семью веками назад, с картой Персидского залива того времени. Он отметил, что рукопись была зарегистрирована в ЮНЕСКО в 1999 году и хранится в Национальном музее Ирана.