Бразилиа, , 05:05 — REGNUM Бразильский суд подтвердил решение об отстранении губернатора штата Рио-де-Жанейро Уилсона Витцеля от работы в связи с предполагаемым взяточничеством при покупке медицинских материалов и услуг для борьбы со вспышкой COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Одновременно суд разрешил начать процедуру импичмента в отношении губернатора.

Речь идёт о закупках аппаратов искусственной вентиляции лёгких на сумму 700 млн реалов ($128,76 млн). Бразильская прокуратура настаивает на том, что это оборудование никогда не поставлялось в больницы для лечения пациентов с COVID-19. Сам Витцель отвергает эти обвинения.

Напомним, в июне 2020 года законодательное собрание штаба Рио-де-Жанейро в Бразилии проголосовало за начало импичмента губернатора Уитцела. Тогда законодатели своим решением отстранили чиновника от работы на 180 дней.

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