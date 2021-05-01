Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Пентагон отказался от дальнейшего финансирования строительства стены на границе США и Мексики, а неиспользованные деньги планирует вернуть в военный бюджет. Об этом 30 апреля на брифинге сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Джамал Браун.

«Министерство обороны продолжает отменять все проекты строительства пограничных заграждений, оплаченные за счет средств, первоначально предназначенных для других военных миссий и функций», — сказал он.

Точная сумма, которая будет возвращена военным после отмены финансирования, пока неизвестна. Предположительно, речь идёт о нескольких миллиардах долларов.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой — проект бывшего президента США Дональда Трампа. Планировалось, что стена поможет Соединённым Штатам улучшить ситуацию с мигрантами вдоль южных границ. Вместе с тем отвод средств из Пентагона подвергся резкой критике со стороны американских законодателей, которые заявили, что такое финансирование поставило под угрозу национальную безопасность и обошло Конгресс.

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