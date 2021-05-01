Париж, , 09:02 — REGNUM 41-летнюю француженку посадили на 6 месяцев за телефонные звонки в экстренные службы и насилие по отношению к пожарному. Об этом 29 апреля сообщает Le Parisien.

В течение года 41-летняя француженка сделала около 2,5 тыс. звонков в пожарную охрану, в большинстве случаев по несерьёзным причинам — таким как кариес, клопы, слишком шумная собака соседей, воображаемый пожар и т. д.

Всего в ее дом было отправлено около пятидесяти спасателей. 22 октября 2020 года спасатели отправились к ней домой после очередного звонка, в котором она говорила, что ударилась после падения. Ее нашли пьяной и доставили в отделение неотложной помощи, где она напала на спасателей, после этого инцидента спасатели решили подать на нее в суд.

Подсудимая была обвинена в «злонамеренных телефонных звонках», а также в насилии по отношению к пожарному. 29 апреля суд приговорил ее к 12 месяцам тюремного заключения, из которых шесть месяцев условно, а также обязал возместить жертвам моральный ущерб.