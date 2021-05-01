Сеул, , 04:44 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 627 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 593 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже три дня подряд в стране выявляют более 600 зараженных ежесуточно. Однако указывается, что впервые с 11 апреля за одни сутки в Южной Корее выявили менее 600 носителей SARS-CoV-2, заразившихся вирусом непосредственно на территории страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 122 634. Также за минувшие сутки в стране умерли еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончался 1831 человек.