Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Президент США Джо Байден отменил проекты, позволявшие Пентагону финансировать строительства стены на границе с Мексикой, заявил заместитель пресс-секретаря американского министерства обороны Джамал Браун в ходе брифинга.

«В соответствии с постановлением президента о прекращении перенаправления средств на строительство стены на границе больше не будут перенаправляться средства с других целей на строительство стены», — заявил он.

Браун добавил, что минобороны США с 1 мая начнет отменять проекты, средства с которых шли на строительство стены. Неиспользованные средства вернут к целевому финансированию в рамках военных программ.

Напомним, финансирование строительства стены на границе с Мексикой во время президентского срока Дональда Трампа шло из бюджета Пентагона. Это было связано с нежеланием законодателей выделять на этот проект средства из федерального бюджета.