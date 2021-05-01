Тирана, , 04:26 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 30 апреля сообщил о прибытии в страну 25 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, Рама подчеркнул, что темпы вакцинации будут увеличиваться с тем, чтобы успеть провести вакцинацию полумиллиона человек в первую половину мая.

На 30 апреля в Албании проведено 453 тысячи инъекций вакцины от коронавируса, из них 353 тысячи — лицам в возрасте старше 60 лет. В настоящий момент вакцинацию проходят лица старше 60 лет и работники критических отраслей социальной инфраструктуры.

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