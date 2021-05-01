Брюссель, , 04:28 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 30 апреля опубликовало полный текст выступления премьер-министра Косово Альбина Курти перед комитетом Европарламента по иностранным делам, завершившее поездку Курти в Брюссель, продлившуюся с 26 по 29 апреля.

Политик, среди прочего, заявил, что он не будет пренебрегать диалогом с Сербией и представил программу из четырех шагов к возобновлению диалога Сербии и Косово.

Первым шагом Курти назвал «принятие реальности» — независимость Косово необратима.

Вторым — «принятие правды» относительно преступлениях сербских силовиков в Косово, которые Курти назвал геноцидом. Косовский лидер подчеркнул, что Сербия доказывает свою идентичность с теми, кто вершил геноцид в крае, отказываясь отмежеваться от них.

Третьим шагом политик назвал равенство представителей. «Косово — это не проблема диалога, а его стороны, и это должно быть ясно на каждом раунде переговоров с Сербией», — заявил Курти.

Последним шагом Курти назвал признание того факта, что от заключения соглашения об урегулировании отношений должны выиграть граждане.

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