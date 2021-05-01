Нью-Йорк, США, , 04:29 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 апреля снижением на фоне негативных данных о распространении коронавируса. Больше других потерял Nasdaq — 0,85%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 185,51 пункта (0,54%), до уровня 33 874,85 пункта. S&P 500 потерял 30,30 пункта (0,72%), понизившись до уровня 4181,17 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 119,87 пункта (0,85%), до уровня 13 962,68 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,53, до уровня $63,48 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 апреля ростом на фоне обнародования квартальной отчётности ряда американских технологических компаний. Рекордного уровня достиг S&P 500.

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