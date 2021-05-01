Богота, , 03:21 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке поручил разработать другую налоговую реформу из-за массовых протестных акций в стране, заявил представитель главы государства Виктор Муньос на своей странице в Twitter.

«Президент Иван Дуке дал указание представителям министерства финансов и государственных кредитов в законодательном порядке разработать новый текст реформы», — заявил он.

Муньос пообещал, что при разработке нового законопроекта будут учтены пожелания различных слоев общества. По его словам, власти Колумбии решили не увеличивать НДС на товары и услуги, а также базу подоходного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 и 29 апреля в Колумбии прошли массовые протестные акции против налоговой реформы. В результате беспорядков пострадали не менее 209 сотрудников полиции. Также задержаны 185 участников демонстраций.

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