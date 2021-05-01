Тюмень, , 03:16 — REGNUM В Тюмени объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финал вышли 28 участников из 19 регионов страны.

В Тюмени состоялся региональный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», в котором приняли участие 123 конкурсанта из 41 региона России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

«Сегодня в Тюмени подвели итоги пятого полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства». За право попасть в финал сражались участники, представлявшие практически половину регионов России. Учитывая уровень экспертов и сложившееся на мероприятии профессиональное сообщество, можно с уверенностью сказать, что победили все участники. Каждый из них увезет не только атмосферу праздника и яркие эмоции от соревнования, но и новые знания, компетенции, полезные знакомства. Команда конкурса «Мастера гостеприимства» благодарна принимающей стороне за высокий профессионализм, заинтересованность и погруженность в вопросы индустрии. Тюмень как исторически первый город Сибири по праву является одним из лидеров с точки зрения туристической привлекательности. Мы желаем региону дальше развиваться в этом направлении, а финалистам, которые представят тюменский полуфинал в Нижнем Новгороде желаем успешной защиты проектов», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

На торжественной церемонии закрытия в Тюмени к полуфиналистам обратились заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, наставник конкурса, президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталья Осипова.

«Для нашего региона огромная честь принимать такое событие. Это был очень эффективный полуфинал, и все его участники, несомненно, уже победители. Они услышали десятки ценных советов от опытных экспертов, увидели много потрясающих проектов и интересных вариантов в сфере развития туризма, что очень важно в это динамичное время, когда нужно постоянно держать руку на пульсе. Туризм в Тюменской области очень активно развивается, и нам очень важно идти в ногу со временем. Конкурс «Мастера гостеприимства» — как раз тот проект, который помогает прокачивать важные компетенции в туристической сфере, без которых сегодня трудно представить качественный сервис», — отметил важность конкурса для региона Андрей Пантелеев.

«Два дня полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» стали настоящим праздником и подарили бесценный опыт всем участникам этого события. Полуфиналисты решали кейсы, обменивались опытом, знакомились друг с другом, защищали проекты и учились создавать креативные туристические продукты на примере нашего региона. Для нас это очень важно и ценно, поскольку туристическая сфера является важным вектором развития Тюменской области. И благодаря тому, что вы выбрали Тюмень одной из площадок для проведения полуфинала, наш регион получил дополнительный импульс в этом направлении. Мы очень признательны вам за это и искренне рады были видеть вас в гостях», — прокомментировала Мария Трофимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в 2021 году проходят в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала в Тюмени выглядит следующим образом:

Победители по проектному треку: Вадим Балабанов (Тюменская область); Алексей Бурко (Ямало-Ненецкий АО); Светлана Валяева (Карачаево-Черкесская Республика); Владимир Гетман (Оренбургская область); Алексей Гроза (Нижегородская область); Александр Дементьев (Челябинская область); Ксения Ильченко (Томская область); Елена Козак (Санкт-Петербург); Анна Коптякова (Тюменская область); Анна Лабазанова (Оренбургская область); Дарья Логунова (Ярославская область); Ростислав Локтев (Ямало-Ненецкий АО); Мариета Матевосян (Тюменская область); Вячеслав Мерлушкин (Алтайский край); Олег Овчинников (Оренбургская область); Елена Павлова (Алтайский край); Екатерина Панькова (Курганская область); Андрей Рюмин (Томская область); Игорь Сегеда (Ямало-Ненецкий АО); Лейсан Сулейманова (Республика Башкортостан); Михаил Тактаев (Пензенская область); Айсылу Тандыянова (Республика Алтай); Юлия Трофимова (Кемеровская область); Лейла Умарова (Республика Татарстан); Екатерина Щербак (Новосибирская область).

Победители по компетенциям: Алексей Гроза (Нижегородская область); Анна Масличенко (Республика Бурятия); Мариета Матевосян (Тюменская область); Ольга Рябчикова (Республика Алтай); Надежда Самойлова (Москва).