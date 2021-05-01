Тюмень, 1 мая 2021, 03:16 — REGNUM В Тюмени объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финал вышли 28 участников из 19 регионов страны.
В Тюмени состоялся региональный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», в котором приняли участие 123 конкурсанта из 41 региона России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.
На торжественной церемонии закрытия в Тюмени к полуфиналистам обратились заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, наставник конкурса, президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталья Осипова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в 2021 году проходят в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала в Тюмени выглядит следующим образом:
Победители по проектному треку: Вадим Балабанов (Тюменская область); Алексей Бурко (Ямало-Ненецкий АО); Светлана Валяева (Карачаево-Черкесская Республика); Владимир Гетман (Оренбургская область); Алексей Гроза (Нижегородская область); Александр Дементьев (Челябинская область); Ксения Ильченко (Томская область); Елена Козак (Санкт-Петербург); Анна Коптякова (Тюменская область); Анна Лабазанова (Оренбургская область); Дарья Логунова (Ярославская область); Ростислав Локтев (Ямало-Ненецкий АО); Мариета Матевосян (Тюменская область); Вячеслав Мерлушкин (Алтайский край); Олег Овчинников (Оренбургская область); Елена Павлова (Алтайский край); Екатерина Панькова (Курганская область); Андрей Рюмин (Томская область); Игорь Сегеда (Ямало-Ненецкий АО); Лейсан Сулейманова (Республика Башкортостан); Михаил Тактаев (Пензенская область); Айсылу Тандыянова (Республика Алтай); Юлия Трофимова (Кемеровская область); Лейла Умарова (Республика Татарстан); Екатерина Щербак (Новосибирская область).
Победители по компетенциям: Алексей Гроза (Нижегородская область); Анна Масличенко (Республика Бурятия); Мариета Матевосян (Тюменская область); Ольга Рябчикова (Республика Алтай); Надежда Самойлова (Москва).