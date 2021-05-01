Дублин, , 03:07 — REGNUM Ирландия внесла Индию в список стран, прибывающие из которых должны пройти обязательный двухнедельный карантин, сообщает пресс-служба ирландского правительства.

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Теперь в этом списке находятся пять стран — Индия, Иран, Монголия, Грузия и Коста-Рика. Ограничение вступит в силу с 4 мая. С этого времени всем прибывающим на ирландскую территорию из Индии будет необходимо пройти 14-дневный карантин. Отмечается, что ограничение введено в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на индийской территории.

При этом расходы на содержание во время карантина иностранцы будут должны оплатить самостоятельно. Всем, кто самовольно покинет гостиницу во время карантина, грозит штраф размером в 2 тыс. евро.