Красноярск, , 04:36 — REGNUM В субботу, 1 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:55 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 1 на 2 мая ожидается до +2…+4 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 6−11 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 мая, в Красноярске до +7…+9 °C днём и +2…+4 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В понедельник, 3 мая, в Красноярске ожидается до +13…+15 °C днём, облачно, без осадков. Ночью — до +7…+9 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 мая в южных районах Красноярского края ожидаются сильные осадки: дождь со снегом. На севере центральных районов и на перевалах южных районов на дорогах сохранится гололедица.

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