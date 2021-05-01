Тирасполь, , 03:01 — REGNUM Партия второго компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», прибыла в Приднестровье 30 апреля, сообщили в пресс-службе главы Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

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Отмечается, что препарат доставили в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Первый компонент «Спутника V» в количестве 62 тысячи доз поступил в Приднестровье 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля пресс-центр МВД ПМР распространил информацию о том, что в республике с начала пандемии было зафиксировано 47 531 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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