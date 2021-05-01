Бразилиа, , 02:50 — REGNUM За последние сутки в Бразилии зарегистрировали 68 333 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2 и общее число подобных случаев, выявленных с начала пандемии, достигло 14 659 011. Об этом 30 апреля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Вместе с тем в стране зафиксировано в общей сложности 13 194 538 фактов выздоровления от коронавирусной инфекции. Кроме того, от осложнений при COVID-19 в Бразилии скончался 403 781 человек. За истекшие 24 часа этот показатель увеличился на 2595 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля бразильский министр здравоохранения Марселу Кейрога вновь попросил другие страны поделиться с Бразилией излишком вакцин от коронавирусной инфекции.

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