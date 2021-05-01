Лиссабон, , 04:51 — REGNUM В Португалии вакцину от COVID-19 компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, рекомендовали использовать для иммунизации жителей старше 50 лет. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Главное управление здравоохранения страны.

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«В эту пятницу, 30 апреля, Главное управление здравоохранения (DGS) публикует Стандарт кампании вакцинации препаратом Janssen® против COVID-19 с графиком вакцинации одной дозой. Рекомендация вводить эту вакцину людям в возрасте 50 лет и старше связана с наблюдением некоторых очень редких событий, тромбов в нетипичных местах, в основном у женщин этой возрастной группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные по этой вакцине ещё анализируются Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), в связи с чем эта рекомендация может быть пересмотрена в любое время.

Напомним, что первая партия вакцины Janssen в объёме 31,2 тыс. доз была доставлена в Португалию 14 апреля и хранилась на складе до одобрения ЕМА. Получение ещё 30 тыс. доз препарата ожидается после 10 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, EMA в ходе исследований выявило связь между вакциной от коронавируса Johnson & Johnson и образованием тромбов, но рекомендовало не прекращать использование препарата, так как уверено, что его преимущества значительно превышают риск осложнений.

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