Богота, , 02:34 — REGNUM Не менее 209 полицейских пострадали во время протестов против налоговой реформы 28 и 29 апреля в Колумбии. Об этом 30 апреля передала радиостанция La FM.

Так 28 апреля число пострадавших сотрудников полиции составило 116, а 29 апреля — 93. Большинство пострадавших зафиксировано в столице страны Боготе. Глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас Валенсия заявил, что правоохранительные органы задержали 185 участников столкновений, включая 16 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в ходе двух ночей протестов и беспорядков в Колумбии погибли 11 человек.

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