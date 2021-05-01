Иерусалим, , 02:29 — REGNUM Правительство Израиля ограничило выезд из страны в семь стран из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в этих государствах, сообщает пресс-служба израильского премьер-министра.

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Сообщается, что в список стран, куда запрещено путешествовать гражданам Израиля, вошли Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Запрет вступит в силу 3 мая и продлится 13 дней. При этом израильское правительство не исключает продления этих ограничений. При этом запрет затрагивает только граждан Израиля, иностранцам выезжать в эти страны разрешено.

По последним данным, в Израиле с начала пандемии выявили 838 481 случай заражения коронавирусом нового типа.