1 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили задержание главы ИД «Умма» по подозрению в финансировании террористической организации.

Елизавета Коробова, , 10:55 — REGNUM Заявление пресс-службы Следственного комитета о том, что основатель крупнейшего в России мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации на 34 млн рублей, вызвало бурную реакцию среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 1 мая в социальной сети Facebook.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

«Просто так сотрудники ФСБ двери не ломают. У меня вот, к примеру, целые», — заметил Евгений С.

Многие пользователи пришли к выводу, что человека такого уровня просто так задержать нельзя. Следственным органам приходится собрать достаточное количество доказательств вины подозреваемого, чтобы произвести арест.

«Дыма без огня не бывает. Просто так не арестовывают. Значит, есть за что», — предполагает Nadejda G.

Цитата из видео В Москве прошли обыски по уголовному делу о финансировании терроризма Sledcom.ru

Некоторые комментаторы убеждены, что информация о 34 миллионах рублей, которые предварительно перевёл Эжаев, попала в руки ответственных органов благодаря пристальному наблюдению за гражданином. Поэтому, скорее всего, у следователей есть убедительные доказательства вины подозреваемого.

«Эжаев перевел находящимся в розыске за терроризм гражданам 34 миллиона рублей. Да помимо этого, у него букет всего. Так что есть за что», — убеждён Станислав Ж.

Цитата из видео В Москве прошли обыски по уголовному делу о финансировании терроризма Sledcom.ru

Часть людей убеждена, что все, кто хоть на долю процента причастен к финансированию разного рода террористических организаций, должны понести самоё жёсткое наказание, согласно законодательству Российской Федерации.

«Террористы, их пособники, предатели и провокаторы, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, должны быть изолированы от общества, согласно законам РФ. Преступники должны сидеть в тюрьме, работать и сами зарабатывать на свой хлеб», — поделилась своим мнением Тамара С.

На месте преступления Sledcom.ru

Ряд пользователей всё же выразили сомнение в том, что Эжаев мог быть причастен к финансированию запрещённой в России террористической организации. Люди убеждены, что за один день в террористов не превращаются.

«С чего вдруг Эжаев экстремистом решил заделаться? Жил вполне себе мирно. Имел крупное издательство, заметьте, много лет. И вдруг решил в экстремисты податься?» — задаётся вопросом Виктория Р.

На месте преступления Sledcom.ru

Нашлись и те, кто связал антитеррористическую работу сотрудников российских спецслужб с данным задержанием. Судя по всему, считают люди, в России решили нанести терроризму решающий удар.

«Недавно повязали несколько террористических групп. Сейчас этого. Похоже, как-то связаны эти аресты», — считает Rina A.

Напомним, 30 апреля в пресс-службе Следственного комитета заявили журналистам о том, что основатель крупнейшего в России мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации на 34 млн рублей.