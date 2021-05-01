1 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили жертвы со стороны Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном.

Елизавета Коробова, , 10:15 — REGNUM Информация минздрава Киргизии, согласно которой число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, вызвала обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 1 мая в социальной сети Facebook.

Трагедия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Многие пользователи предрекли, что ситуация на границе Киргизии и Таджикистана закончится тем, что в этот регион прибудут российские миротворцы, ведь только они, судя по всему, способны усмирить горячие головы в двух соседствующих республиках.

«Какая-то страна будет теперь посредником в переговорах. Возможно, введут миротворцев, но напряжёнка всё равно останется», — предполагает Ансар Э.

А тем временем часть граждан решила заняться взаимными обвинениями. Более того, некоторые комментаторы даже умудрились приплести к конфликту Россию, которой якобы есть дело до территориальных споров в отдалённом регионе между двумя отдельными республиками.

Скорая помощь Med.kg

«Таджикистан ведёт себя агрессивно. Наши вчера не могли дозвониться до них. Они при поддержке определенной державы начали эту перестрелку. Успокойтесь! Есть много дипломатических путей решения этих споров», — пишет Мелис М.

«У киргизов всегда кто-то виноват, кроме них самих. Теперь даже Россию винят в этом конфликте! Хоть раз задавались вопросом, почему у киргизов конфликты со всеми их соседями?» — написал Farhad S.

Ряд пользователей призвали граждан перестать спекулировать на российской теме, потому что нашей стране в последнюю очередь нужна кровавая вражда в соседних странах. Люди убеждены, что конфликт носит чисто территориальный характер, а его инициаторы находятся по обе стороны колодца раздора.

Пострадавший в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе Med.kg

«Вот логика у людей! У себя сначала поищи, а потом кричи: «Украли!». России это каким боком выгодно? Два соседа подрались из-за колодца, а виноват третий, который и с водой, и со всем остальным!» — отметил Влад М.

Большинство граждан обратилось к сторонам конфликта с призывом срочно прекратить кровопролитие. Нужно любыми средствами остановить появление новых жертв, считают люди.

«Вот честно, соседи, мы от вас живём далеко. Вы из-за колодца разругались! Миритесь! Вам ведь дальше жить вместе. Мы с вами не граничим, не приплетайте сюда Россию», — обратилась Ирина Г.

Госпитализация пострадавших в стационары г. Бишкек. Med.kg

Нашлись и те, для кого истинным выходом из сложившейся ситуации кажется возвращение двух республик в состояние, которое было во времена Советского Союза. Данные народы должны жить в мире и согласии под присмотром Москвы, убеждены люди.

«Пока не вернём СССР, везде будет бордель! Неужели это непонятно? Все грехи валят на РФ, а вы представьте, что было бы в мире, если бы не было России!» — указал Валерий М.

Напомним, 30 апреля киргизский Минздрав сообщил журналистам, что число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек.