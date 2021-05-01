Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Ограничения на въезд в США для лиц, прибывающих из Индии, введут с 4 мая американские власти, 30 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

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Решение принято на фоне неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в этой азиатской стране. Ограничения вводятся по рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля власти Марокко решили приостановить авиасообщение с Индией из-за угрозы новых штаммов коронавируса.

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