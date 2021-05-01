Скопье, , 02:01 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 30 апреля заявили, что из 37 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, о которых было сообщено в сводке за этот день, 10 относятся к периоду с 10 по 25 апреля этого года.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в министерстве отметили, что трое пациентов умерли в домашних условиях, остальные — в больнице.

Статистика минздрава показывает, что лишь 10% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ из-за COVID-19, выживает.

В последние полтора месяца в Северной Македонии от COVID-19 ежедневно сообщается о 20 — 50 смертях среди пациентов с COVID-19, что не может быть смягчено даже тем, что регистрация летальных исходов проводится с запозданием.

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