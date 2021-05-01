Иерусалим, , 01:50 — REGNUM Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе Bazan в израильском городе Хайфа на севере страны, 1 мая сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на министерство охраны окружающей среды Израиля.

Пожарным удалось локализовать огонь. Причиной возгорания названо повреждение трубопровода. Из-за инцидента предприятие приостановило работу. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля на химическом предприятии в городе Сент-Луис в американском штате Миссури произошел пожар. Из-за него на заводе прогремело несколько взрывов.

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