Анкара, , 01:49 — REGNUM В рамках попыток нормализации с Каиром Турция 30 апреля приняла решение снять вето, введённое на партнёрство Египта с НАТО в 2020 году. В МИД Турции отметили, что таким образом Анкара проложила путь Египту для развития партнерских отношений с НАТО. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Шаги по нормализации отношений между двумя странами начались после подачи тендера на получение лицензии Египтом на участке № 18 в районе континентального шельфа Турции. Данная операция была одобрена Организацией Объединенных Наций.

«Турция будет поддерживать Египет, являющийся одним из партнеров НАТО в рамках Средиземноморского диалога, и содействовать их партнерским отношениям», — заявили в МИД Турции.