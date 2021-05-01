Гавана, , 01:41 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1046 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 106 707. Отмечается, что апрель оказался наиболее тяжелым по заболеваемости COVID-19 для Кубы. В частности, за апрель в республике выявили свыше 30 тыс. инфицированных, что на 4,6 тыс. больше, чем в марте 2021 года.

Также за минувшие сутки на Кубе умерли еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 644 человека.