Бейрут, , 01:21 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 1001 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 526 578. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане жертвами осложнений COVID-19 стали 7278 человек.

Отметим, в Ливане ввели общенациональный карантин с 1 по 4 мая в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Также ливанский комитет по борьбе с COVID-19 посоветовал правительству республики ввести временный запрет на въезд в страну из Индии и Бразилии, где были обнаружены новые штаммы SARS-CoV-2.