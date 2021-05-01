Буэнос-Айрес, , 01:18 — REGNUM Очередная партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в 30 апреля в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, сообщает пресс-служба администрации аргентинского президента.

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Авиакомпания Aerolineas Argentina совершила уже 13 рейсов в Россию за указанным препаратом. Груз распределят пропорционально между 24 аргентинскими регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Аргентина первой из стран Латинской Америки запустила производство вакцины «Спутник V» на своей территории.

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