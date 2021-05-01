Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен посетит Киев и обсудил вопрос поставки американских вооружений Украине, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы Филип Рикер в ходе брифинга.

«Что касается содействия в сфере безопасности, то мы предоставляем Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь», — заявил он.

Рикер добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита Блинкена в Киев, запланированного на 5−6 мая. Других подробностей по этой теме он не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД УКраина Дмитрий Кулеба назвал основные темы визита главы американского Госдепа Энтони Блинкена. Он уточнил, что будут обсуждаться вопросы поставки вооружений, а также выделения Киеву экономической помощи.

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