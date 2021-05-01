Брюссель, , 01:08 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции сделала исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук, 30 апреля сообщили в пресс-службе организации.

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При этом не уточняется какой из препаратов был введен главе фармрегулятора ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой вакцинировался от коронавирусной инфекции. Ему вкололи препарат китайской компании Synopharm.

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