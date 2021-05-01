Тирана, 1 мая 2021, 02:01 — REGNUM Выступивший в качестве независимого кандидата на пост депутата парламента Албании активист косовской партии «Движение за самоопределение» Боикен Абази 30 апреля прокомментировал свою неудачу на выборах 25 апреля.
В интервью для телепередачи «Vizion Plus» политик заявил, что голоса в его поддержку были объявлены недействительными. В этом году недействительными были обязаны около 30 тысяч бланков — что существенно выше, чем в предыдущие годы.
Напомним, в Косово «Движение за самоопределение» завоевало посты премьер-министра, президента и спикера парламента, получив свыше 50% голосов на досрочных парламентских выборах 14 февраля.
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