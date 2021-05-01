Тирана, , 02:01 — REGNUM Выступивший в качестве независимого кандидата на пост депутата парламента Албании активист косовской партии «Движение за самоопределение» Боикен Абази 30 апреля прокомментировал свою неудачу на выборах 25 апреля.

В интервью для телепередачи «Vizion Plus» политик заявил, что голоса в его поддержку были объявлены недействительными. В этом году недействительными были обязаны около 30 тысяч бланков — что существенно выше, чем в предыдущие годы.

ИА REGNUM) вторую галочку напротив другого политического субъекта. В некоторых случаях, когда были опубликованы фото и видео, мы могли видеть, что почерк и чернила на «галочках» различаются. Мы получили поддержку в городе и в деревне и это подтверждает, что наши идеи распространяются. Правда в том факте, что «Движение за самоопределение» представляет совершенно иную политическую модель. Мы начали колебать основы политической системы Албании. Наш проект долгосрочен. В Албании мы только начали. Боикен Абази Это первый раз, когда мы приняли участие в выборах в Албании и мы стали первыми, кто заявил вслух — позднее это подтвердили и другие, что были некоторые проблемы с бланками, объявленными недействительными. Мы поняли это, увидев (на таких бланках —) вторую галочку напротив другого политического субъекта. В некоторых случаях, когда были опубликованы фото и видео, мы могли видеть, что почерк и чернила на «галочках» различаются. Мы получили поддержку в городе и в деревне и это подтверждает, что наши идеи распространяются. Правда в том факте, что «Движение за самоопределение» представляет совершенно иную политическую модель. Мы начали колебать основы политической системы Албании. Наш проект долгосрочен. В Албании мы только начали.

Напомним, в Косово «Движение за самоопределение» завоевало посты премьер-министра, президента и спикера парламента, получив свыше 50% голосов на досрочных парламентских выборах 14 февраля.

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