Приштина, , 02:21 — REGNUM За девять лет — с 2010 по 2019 гг. — Албанию покинули 500 тысяч албанцев, Косово — 264 тысячи человек. К такому выводу пришли в Венском институте международных экономических исследований, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

При этом большая часть из 160 тысячи человек, эмигрировавших из Северной Македонии за этот же период, подавляющую часть составляют албанцы. Всего за исследуемый период страны Западных Балкан покинули 1,5 миллиона человек, из них албанцы составляют больше половины.

Социологи отмечают, что если в 1990-е годы эмиграция населения была спровоцирована политической нестабильностью, а в нулевые — бедностью и низким уровнем развития экономики, то после 2010 года стали преобладать социально-психологические факторы: молодежь и даже люди с высшим образованием не видят пространства для применения своих навыков в родной стране. Облегчают эмиграцию образовавшиеся связи между диаспорой и населением страны.

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