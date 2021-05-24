Рим, , 23:14 — REGNUM Президенты Северной Македонии и Болгарии Стево Пендаровски и Румен Радев 24 мая совместно прибыли в Рим, чтобы почтить память и труды братьев Кирилла и Мефодия, создателей прототипа нынешней кириллицы — глаголицы.

Кирилл и Мефодий. Икона

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в прошлом году поездка была отменена из-за пандемии COVID-19. Из-за предосторожностей, связанных с пандемией, президенты и их делегации не смогут лично встретиться с папой Франциском 24 мая — встречи назначены на 26 и 27 мая.

Делегация Македонской православной церкви во главе с епископом Пименом примет участие в молебне у гробницы св. Кирилла.

Делегации Северной Македонии и Болгарии пробудут в Италии до 26 мая, президенты же 27 мая возложат цветы к базилике святой Марии, где в девятом веке папа Адриан второй освятил глаголицу.

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