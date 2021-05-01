Приштина, , 04:26 — REGNUM В здании министерства юстиции Косово 30 апреля прошло первое заседание межминистерской координационной группы по борьбе с семейным насилием.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча была организована Нитой Шалей, национальным координатором по борьбе с семейным насилием.

На встрече были анонсированы предусмотренные минюстом и другими институтами акции, посвященные борьбе с семейным насилием с целью согласовать действия институтов.

Участники решили проводить встречи каждую последнюю неделю месяца.

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