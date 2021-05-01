Амстердам, , 04:36 — REGNUM Апелляционный суд при Специальном суде в Гааге, посвященном рассмотрению преступлений членов Армии освобождения Косово, отказался удовлетворить запросы обвиняемых Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи и Реджепа Селими — бывших лидеров и основателей Армии — об освобождении из предварительного заключения и подготовке к защите на свободе.

Как отмечает албанское новостное агентство Telegrafi, позиция Апелляционного суда совпадает с позицией обвинения и предварительного суда, считающих обвиняемых склонными к побегу.

Заверения косовского государства и даже полиции Косово о том, что во все время их пребывания на свободе за обвиняемыми будет осуществляться надзор, не были сочтены заслуживающими доверия.

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