Берн, , 00:51 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции, созданная американской фармкомпанией Moderna, внесена в перечень препаратов рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Об этом сообщается 30 апреля на сайте организации.

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В указанный список также входят вакцина от COVID-19, разработанная фармкомпаниями Pfizer из США и BioNTech из ФРГ, препарат для иммунизации, созданный компанией Janssen (входит в структуру корпорации Johnson&Johnson), а также две вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Японию прибыла первая для страны партия вакцины от COVID-19 фармкомпании Moderna.

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