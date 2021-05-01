Скопье, , 02:01 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 30 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 2820 образцов в стране выявили 365 носителей коронавируса. Еще 594 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 152 367 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4855 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой даже немного больше.

За последние сутки в стране скончались 37 пациентов с диагнозом COVID-19, днем ранее — 46 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 132 765 пациентов выздоровел. Лечение в Северной Македонии проходят 14 747 человек.

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