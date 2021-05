Москва, , 09:20 — REGNUM Москва обладает возможностями для проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» на высоком уровне. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Россия первой среди других стран подала заявку на право проведения. Мероприятие планируется провести в Москве и посвятить теме «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира» (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony). В случае победы на конкурсном отборе выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Результаты рассмотрения заявок станут известны в 2023 году.

«Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к «Экспо» будут созданы дополнительные рабочие места», — сказала вице-мэр.

