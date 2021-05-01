Вашингтон, 1 мая 2021, 08:06 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкенк и главаМИД Доминиканской Республики Роберто Альварес провели 30 апреля телефонный разговор. Об этом 30 апреля сообщатся на сайте Госдепартамента США.
Они обсудили экономические связи и общую приверженность к демократическим ценностям. Кроме того, Блинкен поднял вопрос борьбы с пандемией коронавируса, а также тему кооперации в сфере безопасности. В конце секретарь указал на важность продолжения сотрудничества двух стран.
Напомним, ранее столица Доминиканской Республики Санто-Доминго получила партию вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Доминиканской Республики рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.