Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкенк и главаМИД Доминиканской Республики Роберто Альварес провели 30 апреля телефонный разговор. Об этом 30 апреля сообщатся на сайте Госдепартамента США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Они обсудили экономические связи и общую приверженность к демократическим ценностям. Кроме того, Блинкен поднял вопрос борьбы с пандемией коронавируса, а также тему кооперации в сфере безопасности. В конце секретарь указал на важность продолжения сотрудничества двух стран.

Напомним, ранее столица Доминиканской Республики Санто-Доминго получила партию вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Доминиканской Республики рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.