Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Доминиканской Республики
Вашингтон, 1 мая, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Госсекретарь СШАЭнтони Блинкен и глава МИД Доминиканской Республики Роберто Альварес провели 30 апреля телефонный разговор. Об этом 30 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.
Они обсудили экономические связи и общую приверженность демократическим ценностям. Кроме того, Блинкен поднял вопрос борьбы с пандемией коронавируса, а также тему кооперации в сфере безопасности. В конце секретарь указал на важность продолжения сотрудничества двух стран.
Напомним, ранее столица Доминиканской Республики Санто-Доминго получила партию вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Доминиканской Республики рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.