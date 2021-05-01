Вашингтон, 1 мая, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Госсекретарь СШАЭнтони Блинкен и глава МИД Доминиканской Республики Роберто Альварес провели 30 апреля телефонный разговор. Об этом 30 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Они обсудили экономические связи и общую приверженность демократическим ценностям. Кроме того, Блинкен поднял вопрос борьбы с пандемией коронавируса, а также тему кооперации в сфере безопасности. В конце секретарь указал на важность продолжения сотрудничества двух стран.

Напомним, ранее столица Доминиканской Республики Санто-Доминго получила партию вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Доминиканской Республики рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.