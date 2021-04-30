Белград, , 23:51 — REGNUM Соглашение о совместном управлении границами между Сербией и Евросоюзом вступит в силу 1 мая. Об этом 30 апреля сообщили в Еврокомиссии.

Соглашение дает агентству ЕС по безопасности внешних границ «Фронтекс» право проводить с сербскими пограничниками совместные операции, особенно в случае возникновения «внезапных вызовов» на границах страны.

По необходимости «Фронтекс» сможет распределять пограничников и других экспертов по контролю за государственными границами между Сербией и соседними странами-членами Евросоюза. Агентство будет оказывать сербским пограничникам техническую поддержку и помощь в случае возникновения попыток незаконного пересечения границы.

«Все операции на совместных границах будут проводиться с согласия сербских властей и по их рекомендациям», — цитирует телеканал РТС сообщение Европейской комиссии.

Напомним, что подобное соглашение уже действует между агентством «Фронтекс» и Албанией и Черногорией.